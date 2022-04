Kraków. 3 mln zł na doposażenie Szpitala im. Rydygiera

Szpital im. L. Rydygiera aktywnie włączył się w walkę z pandemią na wielu poziomach. Z jednej strony w samej placówce prowadzone były oddziały covidowe, z drugiej – to właśnie ta lecznica była szpitalem patronackim dla szpitala tymczasowego w krakowskiej Hali EXPO.

- Przyznaliśmy Szpitalowi 3 mln zł na realizację inwestycji związanych z przeciwdziałaniem tej chorobie. Doposażamy szpitale, aby być gotowym na wypadek zmiany sytuacji epidemicznej. Dlatego też do Szpitala im. Rydygiera trafią środki zarówno na modernizację instalacji tlenowej, jak i dwóch pracowni. Zakupiony zostanie też m.in. aparat RTG. Wszystko po to, aby usprawnić zarówno diagnostykę, jak i leczenie COVID-19. Do małopolskich szpitali z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafi łącznie ponad 53 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.