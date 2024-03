Kraków. 17-latek chciał "urozmaicić" ekrany energochłonne Trasy Wolbromskiej kolorowym graffiti. Narobił szkód na 8 tys. zł.

Wizyta policjantów w mieszkaniu nastolatka

W lutym br. doszło do uszkodzenia infrastruktury „Trasy Wolbromskiej”. Prowadzący sprawę funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w toku wykonywanych czynności, w pierwszej połowie marca wytypowali sprawcę, który zniszczył ekrany energochłonne trasy, dewastujące je farbą w sprayu. Policjanci pojechali do jednego z bloków na Krowodrzy, w którym miał zamieszkiwać sprawca nielegalnego graffiti.

- Drzwi mieszkania otworzył zaskoczony policyjną wizytą 17-latek. Funkcjonariusze w obecności opiekuna chłopaka, poinformowali go o celu wizyty, a następnie przystąpili do przeszukania lokalu. Policjanci znaleźli puszki z farbą typu spray, nakładki na spray oraz zeszyty ze szkicami. Szkody, jakich dokonał chłopak sięgają ponad 8 tysięcy złotych - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

17-latek został przewieziony do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. O wymiarze kary dla chłopaka zdecyduje sąd rodzinny.