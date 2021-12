Kosztowna rewitalizacja fortu Łapianka w Krakowie. Mowa już o ponad 34 milionach złotych! A to jeszcze nie koniec...

Rewitalizacja fortu Łapianka oraz budowa nowych pomieszczeń na potrzeby powstającego ciągle Muzeum Ruchu Harcerskiego miały kosztować 21 mln zł, później ta kwota wzrosła do ponad 32 mln, a teraz okazuje się, że cała inwestycja ma kosztować... ponad 34 mln zł! Taka suma może szokować, tym bardziej, że już przy okazji poprzednich szacunków mówiono, że za te pieniądze można by odnowić wiele innych zabytków Twierdzy Kraków. Co prawda krakowscy urzędnicy zapewniają, że 9 mln zł to finansowanie z tzw. źródeł zewnętrznych, czyli tyle zostanie w miejskiej kasie, ale koszty, które poniesie gmina, i tak są duże.