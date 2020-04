Koronawirus. Policyjne kontrole... nawet na obrazach znanych mistrzów. Zobacz te przeróbki!

- Od samego początku pandemii zastanawiam się w jaki sposób opisać to, co się dzieje, za pomocą dostępnych mi środków wyrazu. Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, miliony ludzi naraz tracą poczucie bezpieczeństwa, zarówno zdrowotnego jak i ekonomicznego. W takiej sytuacji najczęściej zwracamy się do innych ludzi, choćby tylko by się pokrzepić, po radę, zwykle ciepło i spokój jakie bierzemy z relacji z drugim człowiekiem. W tej chwili jest to niemożliwe w sposób, do którego przywykliśmy. Wygląda trochę, jakby świat wirtualny zamienił się miejscami z tym realnym: mamy puste miasta i pełne chat-roomy, relacje dokonują się przez sieć i tam też, moim zdaniem, powinna być teraz sztuka - mówi Jarek Kubicki. - Bo nie mam wątpliwości, że sztuka ma obecnie, jak rzadko kiedy, obowiązki wobec społeczności, powinna przekazywać komunikaty wsparcia i wzmacniać poczucie bycia częścią wspólnoty. Powinna mówić: nie jesteś w tym sam lub sama.

I wyjaśnia: - W ciągu ostatnich dwóch dni w Polsce pojawiło się wiele doniesień o nadużyciach policji w związku z kwarantanną, ludzie są karani za zwykłą jazdę na rowerze lub jogging, nawet jeśli są w pojedynkę i z dala od terenów zamieszkałych. To sprowokowało mnie do stworzenia serii 32nd day of Quarantine, który odniesie się do tej sytuacji w sposób lekki, bazujący na znanych powszechnie dziełach sztuki a jednocześnie pozwoli skanalizować społeczną frustrację. Bo nie mam wątpliwości, że podzielam tu odczucia dużej części społeczeństwa: poczucie zagubienia w mętnych przepisach, zupełnie sprzeczne ze sobą wytyczne (od zgody na aktywność fizyczną, którą możemy przeczytać na rządowej stronie o zasadach kwarantanny do gigantycznych mandatów wypisywanych tym, którzy te informacje wzięli na serio) i wrażenie, że ta sytuacja jest wykorzystana przez służby do nabicia sobie statystyk. Do tego można odnieść wrażenie, że wyłapywanie pojedynczych rowerzystów i biegaczy to jedyne, w czym nasze Państwo jest dziś naprawdę skuteczne.

O drugiej serii obrazów: - Pomysł na The faces of Quarantine przyszedł sam z siebie w formie pytania “jak wyglądałyby znane portrety, gdyby ramę obrazu zamienić na ramę okienną?” Od początku idea wydawała mi się poruszająca, a kiedy włożyłem pierwszy obraz w okno okazało się, że działa to nawet mocniej, niż myślałem. Twarze, które w swoim oryginalnym kontekście są skupione, lub zamyślone, stają się smutne i osamotnione.

To samo dzieje się z nami: na co dzień możemy być weseli, energiczni lub nostalgiczni, ale każda z tych cech nabiera innego charakteru, gdy będziemy tacy w zamknięciu i w poczuciu lęku o to, co nadejdzie później.

O autorze

Jarek Kubicki - Grafik, malarz, fotograf i dyrektor kreatywny. Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Wzornictwa Przemysłowego). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinach designu i reklamy za projekty takie jak Beksinski.pl, Rumours About Angels i innych. Przez wiele lat związany z branżą reklamową, w której pełnił funkcje art i creative directora w takich agencjach reklamowych, jak VML, Y&R, Engine, Red8 czy Firefly Creation, a pełną listę klientów można znaleźć w jego portfolio komercyjnym. Na swoim koncie ma projekty wielu stron internetowych, współpracę z wieloma firmami, wzory przemysłowe, okładki książek i albumów muzycznych.

Brał udział w wielu zbiorowych wystawach oraz kilku indywidualnych w Polsce jak i poza granicami kraju (Niemcy, Belgia, Węgry, Wielka Brytania, Rumunia).

Jest także autorem wielu publikacji (m.in. Adobe Creative Newsletter, BranD Magazine (Japonia), Practical Photoshop Magazine, E-Volved Magazine). Jego prace znalazły sie w takich wydawnictwach, jak Advanced Photoshop (Worldwide), “New visionaries in 21st century photography” (UK), Rebranding (China), “Imagine the Imagination, New visions of surrealism” (France/Germany), Suspense Magazine (USA), “Artysta i Sztuka” i innych.