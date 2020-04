Koronawirus. Kraków zaciemniony jak przed bombardowaniem

We wtorek urzędnicy zapowiedzieli, że w nocy nie będzie działać oświetlenie uliczne. Dla oszczędności, z powodu koronawirusa. Mniej jest ludzi na ulicach, szczególnie nocą, zatem uznano, że nie ma po co marnować prądu. Miasto oszczędza, bo z powodu wirusa straci sporo pieniędzy w innych dziedzinach życia. Zaciemnienie będzie wprowadzana do odwołania codziennie, od północy do czwartej rano.