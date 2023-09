Kopalnia Soli Bochnia na 775-lecie swojego istnienia uruchomi nową trasę multisensoryczną „Solny Świadek”

„Solny Świadek” - nowa trasa Kopalni Soli Bochnia na 775-lecie jej istnienia

„Solny Świadek” – Multisensoryczna Trasa Turystyczna powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Jej przygotowanie pochłonęło ponad 11 mln zł i obejmowała zaawansowane prace górnicze zabezpieczające zabytkowe wyrobiskach Kopalni Soli Bochnia oraz z ich przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjno-kulturalnych.

Zwiedzanie trasy „Solny Świadek” rozpoczyna się zejściem z poziomu powierzchni schodami w zabytkowym szybie Sutoris w centrum Bochni, na głębokość 70 m do poziomu Danielowiec, a następnie ciągiem najstarszych wyrobisk, trasa prowadzi do głębokości 212 m do poziomu August.