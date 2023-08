Kontrowersyjny rockman WaluśKraksaKryzys z podkrakowskiej Skały prezentuje nowy singiel. Fani mogą być zaskoczeni Paweł Gzyl

Rockowy wokalista prezentuje singiel, który znajdzie się na jego albumie “+ piekło + niebo +”, zapowiedzianym jeszcze na ten rok. Utwór zatytułowany “Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem” może zaskoczyć dotychczasowych fanów piosenkarza. Zobaczcie, jaki powstał teledysk do tej piosenki.