Konkurs na dyrektora Teatru im. Słowackiego został utajniony. Wszystko przez... RODO

Urząd nie podał także do informacji publicznej nazwisk osób, które zgłosiły się do konkursu, tłumacząc się rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Czterech kandydatów zgłosiło się do konkursu o fotel dyrektora Teatru im. Słowackiego - tyle z oficjalnych informacji, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek po raz pierwszy zebrała się komisja konkursowa, która do końca października ma wyłonić osobę, która od wrześniu 2024 roku pokieruje Teatrem Słowackiego. Jej obrady zostały utajnione.

Z końcem września zakończyło się składanie aplikacji w konkursie na dyrektora Teatru im. Słowackiego. Nazwisko osoby, która pokieruje instytucją od września 2024 roku poznamy do końca października.…

- Zostaliśmy poproszeni o podpisanie klauzuli niejawności, co według naszych prawników jest niezgodne z regulaminem konkursu, ponieważ niejawność nie została zawarta w regulaminie - mówi Mateusz Janicki, przedstawiciel Związku Zawodowego Aktorów Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. - Jako Związek złożyliśmy pismo, by ten konkurs został unieważniony nie tyle ze względu na to, że jest tajny.

Aktorzy Teatru Słowackiego żądają unieważnienia konkursu, wskazując na nieprawidłowości w jego prowadzeniu: jedna z kopert z aplikacjami kandydatów miała być otwarta, kiedy dotarła do członków komisji.