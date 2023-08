Kondorzyca z krakowskiego zoo dotarła już do Chile. Teraz kwarantanna, potem integracja z nową rodziną

Beti wygląda na zdrową, a jej upierzenie jest w doskonałej kondycji. Od razu zapoznała się z wolierą i zaczęła po niej latać. Od teraz będzie miała minimalny kontakt z ludźmi. Wszystkie kondory ze stada, do którego zostanie przeniesiona, boją się człowieka. Zobaczymy, jak zintegruje się z nową rodziną. Po kilku miesiącach zapadnie decyzja czy nadaje się do wypuszczenia na wolność".

"Kondrzyca Beti z krakowskiego ZOO przyleciała do Chile bez żadnych problemów. Po przylocie z lotniska trafiła do woliery gdzie odbędzie kwarantannę. Po 21 dniach zostanie przeniesiona do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, w którym zostanie włączona do stada dorosłych i niedojrzałych kondorów.

Przypomnijmy, że Beti wykluła się dwa lata temu w krakowskim zoo. Jest córką samca Carlosa - kondora wyklutego na wolności w Argentynie w 1952 roku. Zoo w Krakowie, jako pierwszy ogród zoologiczny w Polsce, bierze udział w czynnej ochronie kondora wielkiego, a dwuletnia Beti została uczestniczką programy reintrodukcji. We wtorek wyruszyła w podróż z Krakowa do Chile, by tam socjalizować się z innymi ptakami rekomendowanymi do programu reintrodukcji kondora, prowadzonego przez organizację Bioandina. Następnie ma szansę zasilić populację wolnożyjących drapieżników w Argentynie lub Chile. Zanim zostanie wypuszczona na wolność, otrzyma opaskę telemetryczną na skrzydło oraz nadajniki radiowy i satelitarny, by można było śledzić jej losy.