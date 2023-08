Kompleksowo rozbudują drogi prowadzące do zakopianki. To największa i najkosztowniejsza inwestycja powiatu krakowskiego

Sołtys i radny z Lusiny Jan Marek zaznacza, że mieszkańcy nie mogli się doczekać inwestycji.

- Ludzie całe lata upominali się o poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przy każdej okazji mówili, że nie wyobrażają sobie jak przy drodze powiatowej prowadzącej do zakopianki może nie być chodnika. Były t wypadki, nawet śmiertelne potrącenie pieszej. To droga do szkoły, sklepu, kościoła, korzystają z niej dzieci i dorośli - mówi sołtys Jan Marek.