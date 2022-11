Kolejne podpalone samochody w Krakowie. Tym razem pod blokiem przy Kaczej, blisko plaży na Bagrach

O spalonych autach poinformował nas czytelnik, który natrafił na pojazdy. Jak przekazał, w powietrzu czuć wciąż swąd spalenizny. Jakby tego było mało uszkodzeniu uległo też trzecie auto - od ognia zajęło się jego koło i zderzak. Auta stały na parkingu pod blokiem, w pobliżu placu zabaw i plaży na Bagrach.

To nie pierwsze takie zdarzenie w Krakowie. Przez ostatnie kilka dni na terenie miasta doszło do podpalenia kilku osobówek. 2 listopada spłonęły dwa pojazdy na Żabińcu przy ul. Stefana Jaracza. 22 października 2022 roku na terenie Górki Narodowej w godzinach wieczornych, spłonęły dwa auta zaparkowane przy ul. Felińskiego. Dzień wcześniej, 21 października w ogniu stanął jeszcze jeden samochód w tej okolicy. Do prawdopodobnego ataku podpalacza doszło również na terenie Czyżyn. Auto w momencie zapłonu było zaparkowane pod budynkiem rady dzielnicy XIV.