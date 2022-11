"Kobieta na dachu" to mistrzowski popis gry Doroty Pomykały. Głośny film z aktorką Starego Teatru w Krakowie od 9 grudnia w kinach

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych - mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym... napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

„Kobieta na dachu” to poruszający film stworzony przez kobiety, w tym reżyserkę i scenarzystkę Annę Jadowską oraz grającą postać Mirki aktorkę Starego Teatru w Krakowie - Dorotę Pomykałę. Polska produkcja została doceniona przez krytyków i nagrodzona na założonym przez Roberta De Niro Tribeca Film Festival oraz podczas ostatniej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.