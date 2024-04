Koalicja Obywatelska nie odbiła sejmiku. Ta jedna decyzja mogła zmienić wynik wyborów w Małopolsce

Powody decyzji Tuska komentowano różnie. Krakowscy działacze PO twierdzą, że kluczowe były tu „nadmierne, wręcz kuriozalne żądania Lewicy, która stawiała warunki - w przypadku wystawienia wspólnych list – jakby była potężnym ugrupowaniem o wielkim znaczeniu”.

- My od początku staliśmy na stanowisku, że wspólne listy do miasta oraz sejmiku będą korzystne. Byliśmy już nawet dogadani z Lewicą w tej sprawie, jednak w Warszawie stało się, jak się stało i decyzje na szczeblu centralnym sprawiły, że musieliśmy zrezygnować ze wspólnych list na szczeblu regionu. Trudno to dziś komentować, nie wiadomo jakby to się potoczyło, gdyby była koalicja z Lewicą. Z drugiej strony powinna to być dla wszystkich także „lekcja na przyszłość’ – powiedział nam Szczęsny Filipiak, przewodniczący zarządu Platformy Obywatelskiej w Krakowie, który dostał się do sejmiku z listy KO, zdobywając blisko 35 tys. głosów.