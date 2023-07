Klasztorek - muzealny rezerwat Czartoryskich. Miało być pięknie i jest

Klasztorek to budynek łączący Pałac Czartoryskich z Arsenałem dwiema malowniczymi przewiązkami. Zanim miejsce stało się własnością Czartoryskich, należało do sąsiedniego klasztoru pijarów, o czym dziś przypomina nazwa.

12 czerwca, po trwającym kilkanaście lat remoncie kompleks Czartoryskich został otwarty w całości. Trasa zwiedzania wiedzie z Pałacu, w którym znajduje się m.in. "Dama z gronostajem", poprzez przełączkę nad ulicą Pijarską do otwartego właśnie Klasztorka, z którego trasa wiedzie dalej, do znajdującej się w Arsenale Galerii Sztuki Starożytnej.

Historia opowiedziana przedmiotami

- W Pałacu opowiadamy historię - historię muzeum, historię Polski, historię sztuki - poprzez wielkie dzieła, wśród których są niekwestionowane arcydzieła. W Klasztorku opowiadamy podobną historię: muzeum, Polski, historię Europy - poprzez drobne pozornie przedmioty - wyjaśnia dr Katarzyna Płonka-Bałus. - Trudno tutaj wypunktować wybitne dzieła sztuki, które stanęłyby do konkurencji z Leonardem da Vinci czy Rembrandtem, to raczej zbiór przedmiotów, które przetrwały, a przetrwały być może dzięki przypadkowi, dzięki temu, że w XIX wieku nie zostały usunięte.

Kuratorka zbiorów Klasztorka, dr Katarzyna Płonka-Bałus wyjaśnia, że wystawy znajdujące się we wszystkich budynkach Muzeum Czartoryskich wzajemnie się uzupełniają, tworząc całość, jednak prezentacja w Klasztorku różni się od tej zaaranżowanej w Pałacu. Historia opowiedziana w całości to hasło, które towarzyszy opowieści muzeum.

Dawniej to właśnie w Klasztorku znajdowała się główna część prezentowanej w muzeum kolekcji. Dziś, pokazywanych jest tu blisko 1800 przedmiotów, a zbiory zostały skupione w czterech, nawiązujących do historii, przestrzeniach: Zbrojownia, Dziedzictwo Puław, Ciekawości i Hotel Lambert.

Duch muzeum Izabeli Czartoryskiej

Wymyślone przez Izabelę Czartoryską w początku XIX wieku muzeum żyje dziś w Krakowie. Zresztą, gdyby nie Puławy i księżna, która nadała pierwszemu muzeum rys, a także następne pokolenia, dopisujące kolejne rozdziały, muzeum pewnie by nie istniało. Kiedy w 1801 roku Izabela otwiera słynną Świątynię Sybilli, a następnie w 1809 roku Dom Gotycki, mają się w nich znaleźć pamiątki po polskich bohaterach narodowych: wodzach, poetach, uczonych. Do dziś przetrwało zaledwie kilka z tych przedmiotów – prezentowane są w Klasztorku, ale dzięki szczegółowemu inwentarzowi wiadomo całkiem sporo o zaginionych muzealiach.

Po upadku powstania listopadowego większość zbiorów udało się ewakuować do paryskiego Hotelu Lambert. W 1870 roku książę Władysław Czartoryski zdecydował o przeniesieniu kolekcji do Krakowa, gdzie ostatecznie trafiły w roku 1876. W tym samym roku Czartoryscy przekazali również swój wielki księgozbiór do użytku publicznego w Krakowie, dziś to zbiory Biblioteki Czartoryskich.

Kolekcja początkowo znalazła swoje miejsce w przekazanym przez miasto na cele muzealne Arsenale Miejskim. Po tym jak książę Władysław Czartoryski kupił od pijarów Klasztorek oraz trzy kamienice na rogu ulic Pijarskiej i św. Jana, które zostały scalone i przekształcone w jednolitą budowlę pałacową, muzeum przeniosło się właśnie do tego budynku.

Znaczące straty dla kolekcji przyniosła II wojna światowa, do dziś wielu bezcennych eksponatów nie odnaleziono. Samo muzeum po wojnie muzeum trafiło pod opiekę Muzeum Narodowego w Krakowie, a w 1991 pod zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich. W grudniu 2016 r. rząd zakupił kolekcję i budynki za 100 mln euro, a następnie przekazał je Muzeum Narodowemu w Krakowie. Cały obiekt widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO.