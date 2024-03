Kładka o. Bernatka znów zostanie podświetlona na fioletowo. Kraków solidaryzuje się z osobami chorymi na padaczkę

W Polsce na padaczkę choruje ok. 400 tysięcy osób. Każdego roku stwierdza się ok. 27 tysięcy nowych przypadków. Mimo, iż epilepsja jest najczęstszą chorobą neurologiczną chorzy borykają się ze stygmatyzacją i mierzą z mitami na swój temat

26 marca to szczególne święto dla wszystkich chorych na epilepsję – „Lawendowy Dzień”. To czas, w którym zwiększamy świadomość tej choroby i wspieramy wszystkich, którzy z nią walczą. I w tym roku Fundacja EPI-BOHATER również planuje huczne obchody, bo aż 4-dniowe! „Lawendowe Dni 2024”, ponieważ taką noszą nazwę, to cykl różnorodnych wydarzeń, które nie tylko pokazują solidarność z chorymi, ale i edukują.