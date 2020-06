Kierowca cysterny z mlekiem idzie do więzienia na 5 lat. Zabił trzy osoby, bo „się zapatrzył”

Z opinii biegłego wynikało, że do wypadku nie przyczyniły się ani warunki atmosferyczne, ani stan techniczny cysterny. Biegły uważał, że to tylko kierowca cysterny , która nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, całkowicie ponosi odpowiedzialność za tragiczny w wypadek.

Do tragedii doszło 8 sierpnia 2018 r. w Łęce w gminie Korzenna. Kierujący cysterną z mlekiem zjechał bez ostrzeżenia na przeciwny pas jezdni i zderzył się z trzema samochodami osobowymi jadącymi z naprzeciwka. Na miejscu zginął 32-letni Adam T. oraz jego 7-letni syn Daniel. Siedząca obok kierowcy ciężarna żona Karolina trafiła do szpitala. Nie udało się jej uratować jak i nienarodzonego dziecka mimo cesarskiego cięcia. Cało z wypadku wyszła Martyna, 10-letnia dziewczynka, która niczym na zwolnionym filmie, widziała śmierć rodziców i braciszka.

W złożonej apelacji obrona wnosiła o niższą karę dla Jana S. o uniewinnienie i niższe sankcje finansowe. - Mój klient jest biedny. Nie ma z czego zapłacić - nie kryła obrońca Jana S. On sam na wtorkowej rozprawie przed Sądem Apelacyjnym mówił, że dziś jest rocznica tragicznej śmierci jego brata, który zginął w innym wypadku potrącony przez auto. - Jeśli można złagodzić moją karę to o to proszę- mówił łamiącym się głosem i wskazywał na cierpienia swojej rodziny, gdyby jednak trafił za kratki.

Prokurator Janusz Śliwa chciał utrzymania wyroku w mocy. Zwracał uwagę, że kierowca cysterny tamtego dnia nie jechał z bezpieczną prędkością, choć była dopuszczalna w tamtym terenie. - Od zawodowego kierowcy należy więcej wymagać- zauważył.

Kierujący Jan S. prawo jazdy ma od 30-lat, a uprawnienia do kierowania ciężarówkami od 2006 r., to doświadczony kierowca, tamtego dnia był trzeźwy. Co się więc stało? Na gorąco po wypadku jednemu ze świadków wyznał, że „się zapatrzył” i nie wie co się stało, że nagle znalazł się na lewym pasie.

Sąd Apelacyjny utrzymał na niego wyrok w mocy. Sędzia sprawozdawca Lucyna Juszczyk podkreślała, że to oskarżony w pełni ponosi winę za zdarzenie. - A można odnieść wrażenie z apelacji, to winna była pogoda, brak klimatyzacji w cysternie, wreszcie kierowcy, w których wjechał oskarżony, a to nie było tak- mówiła. Dodała, że kolumna aut, w którą uderzył Jan S., poruszała się z prędkością 60 km na godzinę, a on jechał znaczne szybciej i ta jego jazda nie była dostosowana do panujących warunków. Dodała, że stan majątkowy sprawcy nie ma wpływu na orzeczenie środków finansowych na rzecz pokrzywdzonych, którym takie zadośćuczynienie się po prostu należy. Te wyrok jest prawomocny.