Kiedy wypłata czternastej emerytury? Minister Marlena Maląg podała szczegóły. Pieniądze już we wrześniu trafią na kont emerytów i rencistów

Ile wynosi czternasta emerytura?

"Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafi już 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września" - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje to świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastkę" – wyjaśniła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu

Przypominała, że aby otrzymać czternastkę nie trzeba składać wniosku, bowiem ZUS wypłaci pieniądze z urzędu. "Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą +złotówka za złotówkę+. Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto" – powiedziała prezes ZUS.