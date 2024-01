Wisła Kraków będzie musiała zapłacić więcej za wynajem stadionu. Prezes Jarosław Królewski: Wielkie wyzwania przed nami

Teraz Wisła za jeden mecz, jaki będzie rozgrywany na Stadionie im. Henryka Reymana, zapłaci 164 426,12 złotych plus podatek VAT. W sumie będzie to zatem kwota 202 244,12 złotych. Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej na stadionie 45 878,98 plus VAT, czyli w sumie 56 431,14 złotych brutto. Podwyżka wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2024 roku, który wskazuje na wzrost cen właśnie o 11,4 procent.

Dlatego Królewski na portalu X (dawniej Twitter) napisał w sobotę m.in.: Dla klubu tak dużego jak Wisła Kraków zmiany inflacyjne, podniesienie płacy minimalnej i inne to wzrost kosztów od 5-7 mln rocznie co dołączając efekty spadku ~ 10-12 mln braków z praw telewizyjnych + plus dodatkowych przychodów oznacza, że Wisła Kraków w I lidze musi walczyć ze sporym wyzwaniem. Walka ta jest do wygrania, ale nie w momencie gdy inne klubu otrzymują wielkie subwencje. Nigdy w przeszłości stosunek kosztów 1 drużyny do wszystkich kosztów klubu nie był tak niski jak dziś (wzorowy według metryk PZPN), ale klub to nie tylko pierwsza drużyna. Wielkie wyzwania przed nami. Mity, że kadra Wisły względem innych drużyn jest przepłacona jest nieprawidłowa. Problem w tym, że Wisła ma też inne drużyny i misje społeczne, które musi kontynuować.