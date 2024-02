Kiedy powstanie basen i centrum sportów zimowych w Płaszowie? Są nowe informacje

Nowy obiekt stworzy dogodne warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Aby rozpocząć realizację inwestycji niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Krakowa na budowę (zadanie to jest zgłoszone do finansowania w ramach środków unijnych) a następnie ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Będę informował na bieżąco o postępach tego przedsięwzięcia - dodaje Jacek Bednarz.