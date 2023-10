Kawaleria rozbiła obozowisko na Błoniach w Krakowie i zaprasza Piotr Rąpalski

„Wielka Rewia Kawalerii”, która do 22 października odbywa się na krakowskich Błoniach, to zaproszenie do podróży w czasie i udziału w niecodziennej lekcji historii. Wydarzenie jest organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP.