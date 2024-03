Kandydat na prezydenta Krakowa prof. Stanisław Mazur proponuje: Mieszkańcy mogą współrządzić miastem poprzez aplikację KR-appkę

- Jednym z największych problemów Krakowa jest to, że nie słucha swoich mieszkańców. Konsultacje społeczne to świadoma fikcja, którą na miasto nakładają przepisy. Ale dzisiejszy Kraków nie chce słuchać krakowian. Nie ułatwia także intuicyjnego funkcjonowania w mieście. Chcemy to zmieniać i chcemy, by zmiany szły zgodnie z duchem czasu, bo krakowianie to nowoczesne i oczekujące jakości społeczeństwo - podkreślił prof. Stanisław Mazur.