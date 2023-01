Kanadyjskie trio rockowe Palaye Royale wystąpi w sobotę 21 stycznia w krakowskim klubie Studio

Palaye Royale to kanadyjsko-amerykański zespół rockowy z Las Vegas, założony w 2008 roku przez braci Remingtona Leitha, Sebastiana Danziga i Emersona Barretta. Początkowo działali pod nazwą Kropp Circle, a potem zmienili ją na Palaye Royale w 2011 roku. Najbardziej znane utwory zespołu to "Morning Light", "Mr. Doctor Man" czy "Lonely", które gromadzą miliony wyświetleń na YouTube.

Zespół wydał jesienią ubiegłego roku swój czwarty pełnometrażowy album “Fever Dream”, wracając do swoich korzeni i komponując większość albumu na fortepianie. Rezultatem jest najodważniejsze i najbardziej wizjonerskie dzieło Palaye Royale do tej pory. Muzycy są na scenie od ponad dziesięciu lat, a ich popularność gwałtownie rośnie. Ich występy to solidny zastrzyk adrenaliny, a wszystko wskazuje na to, że będzie to najgłośniejsza trasa w ich karierze.