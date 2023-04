John Malkovich przyjedzie do Krakowa. Słynny aktor otworzy festiwal filmowy

- Jest jednym z najbardziej utytułowanych, cenionych i… lubianych aktorów na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat swojej kariery John Malkovich pojawił się w ponad 70 filmach i stał się nie tylko gwiazdą Hollywood, ale ikoną. W tym roku przyjeżdża na Mastercard Off Camera - mówi Szymon Miszczak, dyrektor Festiwalu. - Jesteśmy jednym z najważniejszych festiwali w naszej części Europy. Obecność gwiazdy takiego formatu jest tego najlepszym dowodem – dodaje Miszczak.

John Malkovich osobiście przywita widzów 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w czasie gali otwarcia festiwalu, która odbędzie się 28 kwietnia w kinie Kijów. Tego wieczoru widzowie zobaczą film "Dominion" – to europejska prapremiera filmu, który skupia się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa.

Malkovich wciela się w nim w rolę doktora Feltona. Z kolei sam Thomas to jedna z bardziej zagadkowych postaci artystycznego świata. Wielbiony jako poeta, niełatwy do zrozumienia jako człowiek. Posiadający ogromny, niezaprzeczalny talent, a jednocześnie szereg słabości, ze skłonnością do nadużywania alkoholu na czele.