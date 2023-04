Jeździł po Krakowie kradzionym autem po pijanemu mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Do tego kradł paliwo

Zatankował paliwo i odjechał bez zapłaty

25 marca br. w godzinach wieczornych oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że z jednego z parkingów w rejonie Ugorku skradziony został samochód marki Renault. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową krakowskiej komendy miejskiej, niezwłocznie udali się na miejsce. Kiedy funkcjonariusze byli w drodze, dyżurny otrzymał zgłoszenie że na jednej ze stacji benzynowych w rejonie ul. Mogilskiej, kierujący Renault zatankował paliwo i odjechał bez uiszczenia zapłaty. Numer rejestracyjny pojazdu odpowiadał skradzionemu.

Prowadził auto mimo dożywotniego zakazu

Kradzież z włamaniem w recydywie

Zatrzymany 35-latek przewieziony został do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem w recydywie, jazdę pomimo cofniętych uprawnień. Dodatkowo poniesie on również odpowiedzialność za kradzież paliwa. 27 marca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Śródmieścia Wschód zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Podejrzanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.