Jeszcze jesień, ale szopkarze już myślą o grudniu. Od listopada ruszą zapisy do konkursu Anna Piątkowska

Choć do grudnia jeszcze sporo czasu, szopkarze już mogą myśleć o prezentacji swoich dzieł, a od 1 listopada ruszą zapisy do konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską. W tym roku będą one prowadzone w formie elektronicznej.