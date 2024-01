Jest przetarg na parking przy stacji kolejowej w Kościelnikach w Nowej Hucie

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę 140 miejsc postojowych, nowej zatoki autobusowej i zadaszonego parkingu dla rowerów w sąsiedztwie planowanego przystanku Kraków Kościelniki. Tym samym powstanie nowy węzeł przesiadkowy, który ułatwi i skróci dojazd mieszkańcom okolicznych osiedli do centrum Krakowa. To kolejna inwestycja zaplanowana w stolicy Małopolski w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Zwycięzca przetargu w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania decyzji administracyjnych. W ramach inwestycji w rejonie ul. Pysocice powstanie parking, który będzie mieścił 140 pojazdów, w tym 6 na miejscach dostosowanych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zadaniem wykonawców będzie także budowa nowej zatoki autobusowej oraz zadaszonej wiaty do parkowania rowerów. Obok powstanie również nowa droga dojazdowa i ścieżki, które połączą parking z projektowanym w najbliższym sąsiedztwie przystankiem kolejowym - PLK SA umowę na jego wykonanie podpisały we wrześniu 2023 roku. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową dla tego zadania, a perony mają zacząć działać w 2025 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem parking gotowy będzie kilka miesięcy później.