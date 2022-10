Jesienny relaks. Miejsca przepiękne i pyszne. Nowe propozycje

Nawet jesienią można spędzić wspaniały czas, złapać jeszcze trochę słońca i naładować akumulatory. Jedyne w swoim rodzaju kolory, przyjazne światło, znośne temperatury, brak tłoku i często tańsze noclegi, to niedoceniane atuty jesieni. Przekonajcie się sami!

Jesień to najbardziej kolorowa pora roku. Korzystajmy z każdej pięknej chwili Pixabay

Jesienny relaks: Wzorowe schronisko

To miejsce otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku może zapewnić nie tylko wygodny nocleg i dobre wyżywienie, ale i bezpłatny parking, siłownię i miejsce obsługi rowerzystów, co nie jest bez znaczenia, bo tuż obok przebiega Trasy Rowerowe Pogórza. Komfortowe warunki za niewielkie pieniądze. Schronisko służy noclegiem nie tylko dla uczniów, studentów czy kadry nauczycielskiej, ale też jest otwarte dla indywidualnych gości, i to przez cały rok!