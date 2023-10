Jesienny najazd na Tatry. W sobotę prawdziwe tłumy wędrowały po tatrzańskich szlakach

Tysiące turystów ruszyło także na inne szlaki - m.in. w kierunku Kalatówek, czy - tradycyjnie już do Morskiego Oka.

Szlakiem przez Kościeliską wędrowały całe rodziny - także te z małymi dziećmi w wózkach. Było sporo seniorów, ale i turystów zza granicy. Na szlaku słychać było język ukraiński, słowacki, węgierski, włoski, czy angielski. Przed schroniskiem z kolei setki ludzi korzystało z pięknego słońca, wylegiwało się na trawniku i odpoczywało. Kolejka do bufetu w schronisku ciągła się przez kilkadziesiąt metrów.

Pogoda w sobotę była jak prezent. Choć mamy połowę października, termometr w Tatrach wskazywały aż 20 stopni. Było wyjątkowo słonecznie i pięknie. Taką aurę postanowiło wykorzystać tysiące turystów. Od rana parkingi przy najbardziej popularnych szlakach zapełniały się. Oblężona była m.in. Dolina Kościeliska. Już na wejściu trzeba było odstać kilkanaście minut, by zakupić bilet wstępu.

Teraz czeka nas pogorszenie pogody. Już w niedzielę prognozowane jest ochłodzenie - do 9 stopni powyżej zera w ciągu dnia. Do tego ma padać deszcz. W tygodniu temperatura w ciągu dni nie przekroczy 10 stopni, nocami zaś spadnie do 1-2 stopni poniżej zera.