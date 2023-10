Jesienne Tatry mogą być niebezpieczne. Jakie zagrożenia czyhają na turystów w górach?

Jesień w Tatrach jest piękna, ale i niebezpieczna. Groźna są przede wszystkim zmienne warunki atmosferyczne. Dlatego planując wypad w góry – warto mieć tego świadomość i odpowiednio się przygotować.

Według właściwie większości miłośników górskich wędrówek – jesień to najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz góry przybierają najpiękniejsze barwy – żółto-brązowe, czerwone. Szczególnie widać to w Tatrach Zachodnich. Ta wyjątkowa uroda jesiennych gór ciągnie wielu na tatrzańskie szlaki. Wędrowcy jednak muszą pamiętać, że Tatry jesienią są tak samo piękne, co niebezpieczne. Największym zagrożeniem w czasie jesiennych wypraw są oblodzenia. - Wybierając się jesienią w góry, musimy brać pod uwagę, że pięknie jest jak patrzymy na te góry z dołu. Jeśli na dole rano jest 4-5 stopni powyżej zera, to w górach będzie zdecydowanie chłodniej. Przy spadku temperatury 0,6 stopnia na każde 100 metrów wysokości, będzie oznaczało, że 1000 metrów wyżej temperatura będzie wynosi 0 stopni, a powyżej będzie ujemna. W związku z tym wszystkie mokre miejsca ulegają zalodzeniom w nocy. I właśnie to jest z jedna z największych pułapek jesieni – mówi Piotr Konopka, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dlatego ratownik radzi, by planując górskie wycieczki jesienią, powinniśmy wybierać trasy o wystawach, które są przez większą część dnia wystawione na operację słoneczną. - I trzeba pamiętać, że wszystko jest super, ale gdy schowamy się do cienia, nagle zaczynamy ślizgać się i i robi nam się po prostu trudno i ryzykownie – ostrzega Piotr Konopka. I tutaj warto to wziąć pod uwagę już na etapie planów. - To także informacja dla taterników. Lepiej wybierać te ściany nasłonecznione i tak wybierać drogi, żebyśmy nie musieli schodzić na stronę północną – dodaje Konopka. Do tego jest chłodniej – warto więc zabrać ze sobą cieplejsze ubranie. Ciepła kurtka w plecaku na pewno jest już dobrym pomysłem.

- Warto także pamiętać, że jesienią mamy już znacznie krótszy dzień, który codziennie robi się krótszy. Obecnie już przed godz. 19 jest kompletnie ciemno. A to oznacza, że trzeba wziąć to pod wagę planując górskie wycieczki, a do plecaka konieczne zabrać latarkę czołówkę – mówi ratownik TOPR.

Na te rady szczególnie trzeba będzie zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. - Prognozowane jest ochłodzenie, ale i silny wiatr. Na szczytach porywy mają osiągać prędkość 120-130 kilometrów na godzinę. Więc tutaj powinniśmy wziąć to pod uwagę i nie planować drogi graniami, czy miejscami odsłoniętymi. Bo to przy tam silnym wietrze może być niebezpieczne – ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według prognoz w niedzielę możliwe są opady śniegu w wyższych partiach gór. Na wysokości Kasprowego Wierchu termometry mają wskazać minus 4-5 stopni. Jednak z uwagi na wiatr, odczuwalna temperatura może wynieść nawet minus 15 stopni.

