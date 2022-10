Jesienne podróże. Idealne miejsca na urlop lub weekend

Złota polska jesień to – przy odrobinie szczęścia – idealny czas na wędrówki i wycieczki po Polsce, w czasie których cieszyć się możemy niezwykłym pięknem przyrody. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji niezwykłych miejsc.

Jesienne wyjazdy sprzyjają rodzinnym spacerom Freepik

Jesienne podróże: Szczera polska gościnność

Wielka przyjemność dla ciała i duszy, dobra kuchnia oraz kompleksowa oferta Wellness, duży metraż pokoi, nowoczesny i atrakcyjny design, a do tego piękne położenie – to tylko niektóre z licznych atutów Baltinhotels. Bliziutko do plaży i nadmorskiej trasy rowerowej, liczne atrakcje dla dzieci i Strefa Wellness również przystępna dla małych dzieci, jak i spełniająca jednocześnie oczekiwania dorosłych (basen, sauny, jacuzzi). Tu zapomnisz o troskach, a spacery po plaży natchną Cię dobrą energią.

Jest spokojniej, mniej tłoczno i... taniej niż w szczycie sezonu wakacyjnego Freepik

Jesienne podróże: Tu czas płynie wolniej

Miejsce z duszą, gdzie od razu poczujesz się jak u siebie. Prawie stuletni dom ze stodołą mają klimatyczny naturalny urok dla ludzi chcących odpocząć od zgiełku miasta w bliskim kontakcie z przyrodą. Camp Warmia to spokój jabłoniowego sadu i cisza, pełna krystalicznie czystego powietrza. W domu znajdziecie wszystko, co potrzeba, aby czuć się w pełni komfortowo, zaś stodoła pełni funkcję bawialni. Dla chętnych - noclegi i przygoda w oldschoolowym kamperze.