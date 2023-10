Jesienna edycja największego w Polsce targu roślin zawita do stolicy Małopolski. Nadciąga Festiwal Roślin w Hali Cracovii Aleksandra Łabędź

W dniach 14 i 15 października Hala Cracovii przy al. Focha 40 znów zamieni się w prawdziwą dżunglę. Jesienna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych znów zawita do Krakowa. Jak zwykle będzie bardzo ciekawy asortyment i naprawdę wyszukane gatunki roślin. - Co sezon zmieniamy wzory doniczek, więc tu też spodziewajcie się wyselekcjonowanych nowości. Tradycyjnie w ofercie znajdziecie naszą bestsellerową książkę, nawozy, podłoża, akcesoria dla pasjonatów i kto wie co jeszcze - piszą organizatorzy wydarzenia.