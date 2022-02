Jedni przepraszają, drudzy nie. Awantura wokół odwołania Moniki Bogdanowskiej trwa Małgorzata Mrowiec

Nie ucięły sporu wokół sprawy odwołania wojewódzkiej konserwator Moniki Bogdanowskiej wezwania przedsądowe skierowane przez wojewodę Łukasza Kmitę do dwóch krakowskich stowarzyszeń. Stowarzyszenia te - przypomnijmy - złożyły wcześniej do prokuratury zawiadomienia, zarzucając wojewodzie małopolskiemu m.in. niedopełnienie obowiązków. Ten zażądał zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych. Po wezwaniu do opublikowania przeprosin, a także zagrożeniu, że sprawa może trafić do sądu, jedno ze stowarzyszeń rzeczywiście przeprosiło wojewodę. Drugie tłumaczy, że nie może zadośćuczynić otrzymanemu żądaniu, bo nie naruszyło niczyich dóbr osobistych.