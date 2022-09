Jedna z najgłośniejszych komedii na scenie Teatru STU. Premiera "Tartuffe`a"

Komedią Moliera z 1661 roku Teatr STU rozpoczął sezon. „Tartuffe” swój rozgłos zawdzięcza nie tylko walorom artystycznym, ale także skandalowi, jaki wywołało w XVII-wiecznej Francji wykpienie hipokryzji religijnej.

- Nie dość, że to prestiżowy autor, to spektakl, który napisał w XVII wieku jest wciąż niezwykle aktualny - wyjaśnia Krzysztof Pluskota, reżyser spektaklu. - Nie zmieniłem właściwie nic w tekście, wystarczyło wydobycie pewnych akcentów, by mówił on o tym, co nas otacza. Jedynym zabiegiem, którego dokonałem na tekście Moliera, było usunięcie ostatniego dialogu, w którym oficer królewski jednak aresztuje Tartuffe`a po jego słowach: „Czynności swoje proszę wykonywać”. Stwierdziłem, że monolog mówiący o władcy, który obserwując rzeczywistość, dostrzegł szalbierstwo, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Zatrzymałem akcję przed objawieniem się, ustami oficera królewskiego, tego wspaniałego władcy. Jeśli sami nie uporamy się ze złem, które się do nas przylepia, to poniesiemy tego konsekwencje - dodaje reżyser.