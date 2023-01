Jazz to muzyka, która tworzy się teraz i jest otwarta - rozmowa z organizatorami cyklu koncertów i warsztatów Huta Jazzu

- Jak narodził się pomysł na Hutę Jazzu?

Marek Hohenauer: Pomysł narodził się z mojej fascynacji muzyką jazzową i chęci prezentacji jazzu w Nowej Hucie. W tej części miasta mieszka około jednej trzeciej wszystkich krakowian i warto, aby w swojej najbliższej okolicy mieli dostęp do wartościowych wydarzeń kulturalnych.

- Dlaczego cykl dedykowany jest jazzowi i world music, a nie innym gatunkom?

Maciej Trifonidis: W dzisiejszych czasach muzyka przekracza granice, gatunki się przenikają, a artyści łączą różne stylistyki. Powstaje coś zupełnie nowego, coś co bardzo trudno zdefiniować, ale jest to wartościowe i dobre, a przede wszystkim rozwojowe. Na początku jazz był muzyką do tańca, a dziś to forma bez granic. Na festiwalach jazzowych można usłyszeć muzykę daleką od tego, co było początkiem jazzu. Poniekąd w jazzie mieści się world music, sporo elementów klasyki czy muzyki współczesnej. Dlatego wybór jazzu, jako naszej podstawy działania, jest oczywisty. To muzyka żywa, muzyka, która tworzy się teraz i jest otwarta.