Jaskinia Mroźna w Tatrach znów będzie zamknięta. Tym razem tylko na okres zimy

Od 1 listopada Mroźna znów zostanie zamknięta. - Zamknięcie to podyktowane jest względami ochrony przyrody. W okresie zimowym w jaskini hibernują nietoperze. Jest to podyktowane faktem, że w jaskiniach utrzymuje się stała temperatura, zarówno latem, jak i zimą. Jest tam zawsze kilka stopni powyżej zera, także zimą. Dla nietoperzy jest to więc przyjazne miejsce, gdzie mogą przeczekać trudny zimowy okres – mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Gdy nadciąga wiosna i robi się cieplej, nietoperze wylatują z jaskini, żyją na zewnątrz, gdzie polują. Podobna sytuacja dotyczy innych jaskiń w Tatrach, które na zimę zmieniają się w noclegownie dla nietoperzy.

- Jaskinia Mroźna ponowie zostanie otwarta dla turystów na wiosnę. Termin wiosennego otwarcia uzależniony jest od warunków śnieżno-lodowych na szlaku podejściowym i zejściowym z jaskini. Chodzi o bezpieczeństwo turystów wybierających się do jaskini. Przeważnie dzieje się to przed majówką – mówi Jan Krzeptowski-Sabała.

Wybierający się w ostatni dzień października do jaskini muszą pamiętać, że wstęp tam jest dodatkowo płatny. Bilet kosztuje 9 zł, a dzieci do lat 7 nie płacą za wstęp. Bilet można kupić w punkcie biletowym w Kirach – przy wejściu do Doliny Kościeliskiej, a także przy same jaskini. Tyle, że tam zakupu można dokonać jedynie za gotówkę. Jaskinia czynna jest od godz. 9 do 17.