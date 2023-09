Janusz Filipiak: Comarch odkupi od miasta akcje Cracovii

Comarch chce odkupić akcje Cracovii

Prezes Cracovii Janusz Filipiak już w styczniu zapowiadał zakup akcji.

- Od dwóch lat prowadzimy rozmowy z gminą Kraków na temat odkupienia przez Comarch 33 procent akcji MKS Cracovia SSA, jakie ma w swoich rękach gmina Kraków. Te rozmowy są zaawansowane. Żeby to formalnie i transparentnie zostało zrobione, powinien zostać z początkiem roku ogłoszony przetarg, w którym my wystartujemy. To będzie kwota między 24 a 26 milionów złotych. Ona nie wynika z myślenia życzeniowego tylko z tego, że miasto ma wycenę, my też i one są obydwie na takim poziomie – mówił na naszych łamach.

Ogłoszono przetarg, cena wywoławcza akcji opiewa na 26 719 725 mln zł.

Comarch – właściciel Cracovii - nie zgłosił się do pierwszego przetargu, uzależniając przystąpienie od ruchów miasta, czyli przeprowadzenia remontów – wymiany murawy na stadionie przy ul. Kałuży i remontu lodowiska. Te prace wyceniane są na około 5 mln zł. Janusz Filipiak na naszych łamach mówił, że "nie ma pieniędzy, żeby wydać taką kwotę na remont stadionu Cracovii, który należy do miasta i na remont lodowiska, które należy do miasta i jeszcze kupić akcje za 25 milionów. Jak wyrażaliśmy zainteresowanie kupnem akcji, mieliśmy promesę od pana prezydenta i urzędów, że te inwestycje załatwią, a teraz jednym pismem się z tego wycofali".