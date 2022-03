Jane Campion z Oscarem dla najlepszej reżyserki. Dzięki festiwalowi Mastercard Off Camera w Krakowie znajdują się odciski jej dłoni

Reżyserka odwiedziła Kraków w 2010 roku z filmem „Jaśniejsza od gwiazd”. Zdecydowała, że to właśnie podczas Mastercard Off Camera odbędzie się premiera obrazu. Zabrała widzów w podróż do zmysłowego świata pierwszej miłości. Na spotkaniu z widzami dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat kina niezależnego i zadań reżysera, a także jego walki, którą musi toczyć, aby pozostać niezależnym.

- Naszym zadaniem na ziemi jest bycie szczerym co do tego, co się dzieje dookoła nas i opowiadanie historii niekoniecznie z wysoce sprzedażowego punktu widzenia, oferowanie czegoś innego - mówiła. Misję festiwalu skomentowała krótko: - Wykorzystujecie komercyjne środki do realizacji niekomercyjnego celu.

Podczas pracy na planie „Psich pazurów” spotkała się z innym festiwalowym gościem, czyli Benedictem Cumberbatchem. Aktor znany z filmów "Zniewolony. 12 Years A Slave", "W ciemność Star Trek" czy „Doctor Strange” oraz serialu BBC "Sherlock" promował podczas festiwalu w 2014 roku film "Little Favour", który również wyprodukował.