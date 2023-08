Jan Matejko jako... projektant mody. Dowody są w Muzeum Narodowym

"Jaki był Matejko jako projektant? Co go interesowało? Skąd czerpał inspiracje i jak pracował? Ten mniej znany aspekt twórczości pozwoli spojrzeć na jego osobę świeżym okiem i poznać go z nieco innej perspektywy" - zapowiada niedzielne oprowadzanie MNK.

Do 7 stycznia w Gmachu Głównym można zobaczyć monograficzną ekspozycję poświęconą Janowi Matejce. Na wystawie znalazły się sztandarowe prace malarza "Rejtan" oraz "Kazanie Skargi", ale także rzadziej prezentowane obrazy i rysunki, niektóre pokazywane szerokiej publiczności po raz pierwszy.

Całą wystawę otwierają projekty ubrań pokazujące nieco mniej znane oblicze Jana Matejki. Malarz stroje kolekcjonował i rekonstruował.

- Matejko fascynował się każdym aspektem materialnym kultury polskiej, który może zostać przedstawiony na obrazie, m.in. strojami. Swoją dojrzała karierę zaczął od studiów nad polskim ubiorem, chciał pokazać jego specyfikę – mówił podczas otwarcia wystawy Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.