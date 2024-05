Dzień Matki 2024. Jak spędzić ten dzień w Krakowie? Gdzie się wybrać?

Wspólny spacer i obiad w jednej z krakowskich restauracji to plan minimum. Z tej okazji warto spróbować czegoś nowego – dlatego polecamy eksplorowanie lokali serwujących dania kuchni świata.

Jeśli chodzi o spacer, to latem warto wybrać się na Kopiec Kościuszki, bo godziny zwiedzania są przedłużone 22:00. Dzięki temu będziecie mogli podziwiać nocną panoramę Krakowa z jednego z najwyżej położonych punktów widokowych.

Dobrym pomysłem jest również wyjście do kina – szczególnie, że 24 maja ma swoją polską premierę wzruszający komedio - dramat „Jutro będzie nasze”. Miłośnikom czarnego humoru polecamy „Kolację pożegnalną”. Oczywiście nie możemy pominąć premiery głośnej produkcji „Furiosa: Saga Mad Max”.

Na co pójść do teatru z Mamą? Oferta krakowskich scen jest bardzo bogata, więc będzie w czym wybierać. Teatr Współczesny zaprasza na spektakl „Frida” poświęcony życiu i twórczości wielkiej meksykańskiej malarki - Fridy Kahlo. W Teatrze Ludowym 26 maja będzie można zobaczyć spektakl „Prescot”, natomiast w Teatrze Zależnym monodram „Limeryczny świat Wisławy. Wyklejanka słowno-muzyczna”.

Jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy „Banksy w Krakowie” to Dzień Matki może być ku temu świetną okazją. Nasza kolejna propozycja to Multisensoryczna wystawa VAN GOGH do obejrzenia w Hangarze Czyżyny.