Inwestycje na cmentarzach. Krakowskie nekropolie rozrastają się, zamieniają też toi toi-e na nowoczesne szalety

ZCK informując o swoich inwestycjach, przypomina też, że wraz z Zarządem Dróg Miasta Krakowa realizuje w tym roku projekt budowy szaletów miejskich przy cmentarzach komunalnych. Odwiedzający groby bliskich będą mieli do dyspozycji cztery nowoczesne sanitariaty rozlokowane tuż przed bramami cmentarzy Prokocim i Grębałów oraz wewnątrz cmentarzy Rakowickiego (część wojskowa przy ulicy Prandoty) i Mydlniki. Przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, ogrzewane, z ciepłą wodą. Koszt przedsięwzięcia to 640 tys. zł. Docelowo miasto chce w takie obiekty wyposażyć wszystkie nekropolie komunalne, co pozwoli na systematyczne usuwanie z ich terenu tzw. toi-toiów (toalet przenośnych).