Inspiracja dla turystów: MonumentApp, czyli pierwsza polska aplikacja poświęcona zabytkom

Aż 85 procent Polaków uważa, że ochrona zabytków jest ważna, ale zwiedza je tylko 20 proc. badanych - podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Niemniej zwiedzanie to nadal druga spośród najpopularniejszych aktywności kulturalnych - zaraz po uczestniczeniu w koncertach muzyki rozrywkowej. Oznacza to, że w polskich zabytkach tkwi ogromny potencjał. Jego uwolnieniu mają służyć przedsięwzięcia Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków: portal spotkaniazzabytkami.pl oraz pierwsza polska aplikacja poświęcona zabytkom o nazwie MonumentApp.

Dla promocji polskich zabytków będą ściślej współpracować Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Polska Organizacja Turystyczna. W ostatnim dniu roku szkolnego, w obecności ministra kultury i dziedzictwa kulturowego Piotra Glińskiego oraz wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Guta-Mostowego, podpisana została deklaracja o współpracy przy budowie i rozwoju aplikacji MonumentApp oraz portalu spotkaniazzabytkami.pl i kwartalnika "Spotkania z Zabytkami".

Wciągające historie. O zabytkach przez pryzmat postaci z nimi powiązanych

Jeśli chodzi o "Spotkania z Zabytkami", to ten dobrze znany miłośnikom historii magazyn o ponad 45-letniej tradycji zmienił właśnie wydawcę, objętość i szatę graficzną. Z pisma branżowego przekształcił się w nowoczesny magazyn lifestyle'owy, zawierający przekrojowe materiały na temat kultury oraz historii. Pierwszy numer odświeżonego pisma w wersji cyfrowej jest już dostępny w sprzedaży, a w wersji papierowej magazyn będzie można znaleźć u wybranych dystrybutorów od 2 lipca.

Wraz z rozpoczęciem wakacji szkolnych zaczęły działać portal i pierwsza polska aplikacja poświęcona zabytkom: MonumentApp. To narzędzia, dzięki którym nie tylko miłośnicy historii będą mogli korzystać z bazy obiektów turystycznych i noclegowych. To także źródło inspiracji i wiedzy o najważniejszych obiektach historycznych w Polsce. Aplikacja MonumentApp ma za zadanie opowiadać o zabytkach poprzez fascynujące biografie postaci historycznych. Oferuje też gotowe propozycje tras, wskazując np. miejsca związane z popularnymi serialami, postaciami literackimi czy po prostu najpiękniejsze widoki. W aplikacji mamy też znajdować informacje praktyczne, w tym m.in. dotyczące przewidywanego czasu zwiedzania, cen biletów, atrakcji znajdujących się w najbliższej okolicy. "MonumentApp nie tylko dostarczy informacji o konkretnych zabytkach, ale także będzie pełnić funkcję społecznościową - odbiorcy będą mogli współtworzyć opisy zabytków, przesyłać własnoręcznie wykonane zdjęcia miejsc i obiektów, a także dzielić się swoimi odkryciami z rodziną i przyjaciółmi, pokazywać atrakcje czy tworzyć własne mapy oraz plany wycieczek" - zaznacza Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Portal spotkaniazzabytkami.pl stanowi uzupełnienie aplikacji. Odbiorcy zainteresowani większą porcją informacji i refleksjami cenionych autorów będą mogli sięgnąć do zasobów tej witryny. Jak opisuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, "poza codziennie publikowanymi artykułami internauci znajdą w portalu bogate materiały ilustracyjne, co zarówno uatrakcyjni poznawane treści, jak i znacząco ułatwi wybór miejsc do zwiedzania". - Ponad 80 procent Polaków uważa, że zabytki są ważne i chce je lepiej poznać. Dostarczamy narzędzie, które to ułatwi - aplikacja, portal i kwartalnik będą wspólnie stanowić źródło inspiracji dla turystów i pasjonatów zabytków i historii, aby umożliwić im poznanie Polski w dostępny sposób. To funkcjonalne kompendium wiedzy podane w innowacyjny sposób, dzięki któremu każdy turysta łatwo znajdzie atrakcje turystyczne dotyczące zabytków i zaplanuje zwiedzanie - podsumował Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki.

Siła Polskiego Bonu Turystycznego

26 czerwca minister Gut-Mostowy przedstawił nowe narzędzia promocji historycznego dziedzictwa Polski przedsiębiorcom i samorządowcom z Małopolski. Spotkanie na Zamku Dunajec w Niedzicy było także okazją do podsumowania najważniejszych efektów Programu Polski Bon Turystyczny.

- Polski Bon Turystyczny, dzięki któremu do polskiej branży turystycznej wpłynęły ponad 3 miliardy złotych, w tym blisko 700 milionów do przedsiębiorców zlokalizowanych w Małopolsce, poza wymiarem finansowym odegrał ważną rolę społeczną. Duża część rodzin, szczególnie rodziny wielodzietne, które do tej pory nie mogły podróżować właśnie ze względów materialnych, dzięki bonowi po raz pierwszy wyjechały na wakacje - mówił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną w maju i czerwcu tego roku. - 79 procent przedsiębiorców dzięki udziałowi w programie Polski Bon Turystyczny pozyskało nowych klientów, z których co najmniej 25 procent skorzystało z rodzinnego wypoczynku po raz pierwszy. Niemal połowa przedsiębiorców jest przekonana, że ci klienci wrócą do nich ponownie - mówiła Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kolejnym ważnym aspektem związanym z programem jest wzrost liczby podmiotów turystycznych wpisanych do ewidencji. Jako narzędzie dostępne wyłącznie dla firm prowadzących legalną działalność, bon zachęcił wielu przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy: w pierwszym roku funkcjonowania, na dzień 31 grudnia 2020 r. średni wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów turystycznych wynosił 13 procent, by już na koniec kolejnego roku wzrosnąć dwukrotnie do 26 procent. Na koniec roku 2022 oraz na dzień 31 marca 2023 r. odnotowano 31-procentowy wzrost rejestracji w stosunku do okresu przed wprowadzeniem programu. - Wart podkreślenia jest także wzrost liczby obiektów i podniesienie jakości usług dostosowanych do potrzeb rodzinnego wypoczynku oraz preferencji i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami. Pomimo szczególnie wymagającego dla turystyki okresu, aż 40 procent firm zwiększyło swoje inwestycje, a 38 procent zmieniło ofertę, tak aby odpowiadała ona potrzebom i wymaganiom tych grup turystów - dodała Salamończyk-Mochel.

