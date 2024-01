IMGW ostrzega: gołoledź na 85 procent. Na drogach może zrobić się ślisko i niebezpiecznie (JOL)

zdjęcie ilustracyjne fot. Andrzej Banaś

Wieczorem oraz najbliższej nocy szykują się trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie przed gołoledzią. Według prognoz może ona rozpocząć się w Krakowie i regionie we wtorek 23 stycznia od godz. 22. Ostrzeżenie obowiązuje do środy 24 stycznia do godz. 7. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.