Ile Wisła Kraków zarabia na sprzedaży koszulek i klubowych pamiątek? Prezes Jarosław Królewski ujawnił dane

W zestawieniu zamieszczonym na platformie X prezes zarządu Wisły Jarosław Królewski przedstawił dane za lata 2021-2023. Wynika z nich, że wprawdzie przychody z tytułu sprzedaży licencjonowanych towarów są znaczne, gdyż przekraczają rocznie ponad 3 miliony złotych (wyjątkiem był okres pandemii, gdy zespół rozgrywał mecze przy pustych lub częściowo wypełnionych trybunach), to jednak po odjęciu kosztów zysk stanowi minimalną część klubowego budżetu, w którym wszystkie przychody krakowskiej spółki w sezonie 2022/2023 wyniosły 35,9 mln zł.

Warto dodać, że przed laty wcale nie było lepiej. Ba, było nawet znacznie gorzej. Jeśli cofniemy się do początków tego wieku, to dowiemy się, że przychody ze sprzedaży pamiątek klubowych nie przekraczały 200 tysięcy złotych. Z biegiem lat było nieco lepiej, w 2004 roku ta kwota po raz pierwszy była wyższa niż pół miliona złotych (dokładnie 718 749 zł), lecz nie był to zwiastun tendencji rosnącej (np. w 2007 roku spadek do 666 425 zł) i dopiero w 2011 roku przychody ze sprzedaży towarów przekroczyły milion (1 478 964 zł).