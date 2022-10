Igołomia. Urokliwy pałac i park w stylu angielskim w jesiennych barwach o zachodzie słońca. Mamy zdjęcia

Do parku i pałacu oddalonych nieco od drogi krajowej nr 79 prowadzi słynna w tej okolicy aleja kasztanowa. Na ulicy i jej poboczach jest mnóstwo rozsypanych kasztanów, spadających jesienią. A w samym parku przejmująca cisza, nawet spacerowiczów tu zwykle jak na lekarstwo, choć w ciągu dnia bramy parku są otwarte.

Tuż przed bramą prowadząca na teren parku po prawej stronie stoi niepokaźny budynek - to słynna polska kuźnia. Obiekt należy do zespołu parkowo-pałacowego, chociaż jest poza jego ogrodzeniem. To tutaj powstał słynny rysunek Artura Grottgera "Kucie kos" z cyklu Polonia. Obrazuje on przygotowania chłopów do powstania styczniowego w 1863 r. Dziś obiekt opuszczony, ale przed laty wynajęto go na jeden wieczór, żeby odtworzyć scenę kucia kos. W świetle kamer, fleszów aparatów kuźnia odżyła na chwilę.