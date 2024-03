Idziesz na krokusy w Tatry? Pamiętaj, by nie zrywać pięknych kwiatów. To nielegalne

Krokus to właściwie szafran spiski. To roślina, która występuje w Karpatach Zachodnich. W Polsce najliczniej występuje w Tatrach i na polanach podtatrzańskich. W górach najwięcej krokusów rośnie w Dolinie Chochołowskiej. Przyrodnicy szacują, że na samej polanie może kwitnąć ok. 50 mln kwiatów. Sporo krokusów rośnie także na Polanie Kalatówki, jak i w Dolinie Kościeliskiej. Fioletowe kwiaty licznie możemy podziwiać także w podhalańskiej miejscowościach – Zakopanem, Witowie, Poroninie, czy Kościelisku.

Na samym Podhalu od kilku dni mamy już etap masowego kwitnienia. Filetowe dywany można podziwiać na wielu łąkach. Na tatrzańską falę kwitnienia dopiero przyjdzie czas. Nastąpi to gdy tylko nadejdzie kilka ciepłych dni.

Wybierający się w Tatry na podziwianie krokusów muszą jednak pamiętać, że kwiaty te są pod ścisłą ochroną – jak zresztą wszystko co znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.