I liga koszykarzy. Tym razem porażka AZS AGH Kraków

Pierwsza kwarta należała do gospodarzy. Były w tej części momenty, gdy SKS prowadził już nawet czternastoma punktami. Nieco lepsza końcówka tej kwarty w wykonaniu krakowian pozwoliła im zmniejszyć dystans do sześciu punktów.

W drugiej kwarcie znów lepiej zaczęli miejscowi, a ostatnie minuty przed przerwą należały do krakowian. W pewnym momencie po celnym rzucie za trzy punkty Patryka Wydry AZS AGH doszedł rywali na dwa punkty (33:31). Później było jeszcze 35:33, a ostatecznie na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 40:35.

W trzeciej kwarcie gospodarz przez dobre kilka minut utrzymywali nikłe prowadzenie, ale w końcu nie niecałe pięć minut przed końcem tej części AZS AGH wreszcie wyszedł na prowadzenie (47:46). Tylko na moment co prawda, ale to był jasny sygnał, że ten mecz będzie zacięty do końca. Przed decydującą kwartą krakowianie przegrywali 50:54.