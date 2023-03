I liga koszykarek. Derby Małopolski tym razem dla Contimaxu MOSiR Bochnia

Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana, a choć kilka razy przyjezdnym udawało się odskoczyć na kilka punktów, to ostatecznie pierwszą część wygrały zaledwie jednym punktem. Druga kwarta poza początkiem, toczyła się przy stałej przewadze MOSiR-u, momentami nawet wynosiła ona osiem punktów. Krakowiankom udało się jednak jeszcze przed przerwą zmniejszyć dystans do zaledwie trzech punktów, co zwiastowało emocje po zmianie stron.

I rzeczywiście, trzecia kwarta była bardzo wyrównana, a miejscowe osiągnęły to, na co ciężko pracowały. Odrobiły straty i to one wyszły na nikłe prowadzenie przed decydującą kwartą. W niej początkowo wszystko układało się po myśli drużyny z Krakowa, która po trzech minutach prowadziła siedmioma punktami (69:62). Bochnianki walczyły jednak do końca. Na 44 sekundy przed końcem meczu przy wyniku 73:72 dla Politechniki Korony za trzy punkty trafiła Małgorzata Zuchora. Przyjezdne w ten sposób wyszły na prowadzenie, a krakowianki mimo prób nie zdołały już przechylić szali na swoją stronę i ostatecznie przegrały całe spotkanie.