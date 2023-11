Hit internetu. Mieszkanie 100-metrowe w Krakowie za 697 tys. zł, ale jest haczyk... Piotr Rąpalski

To ogłoszenie o sprzedaży mieszkania robi furorę w internecie. Niby lokal w Krakowie, tylko... szybko trzeba autostradą do niego dojechać, bo faktycznie jest w Bytomiu. Według ogłoszeniodawcy 1 godzinę i 15 minut drogi od centrum Krakowa. Jeśli ktoś chciał przyciągnąć uwagę do ogłoszenia to mu się udało. Co do sprzedaży komuś kto chce zamieszkać pod Wawelem... może być problem.