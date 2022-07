Hiszpańskie artystki otworzyły w Krakowie 35. Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA

Deszczem przywitał Kraków teatralne trupy, które przyjechały na Festiwalu Teatrów Ulicznych. Mimo niesprzyjającej aury, hiszpańskie artystki otworzyły spektaklem "Migrare" zagranym na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego 35. edycję ULICY.

„Cztery kobiety i pusta przestrzeń. Pusta, lecz zarazem pełna przeszkód i niewidzialnych granic, irracjonalnej nienawiści i bezpodstawnych uprzedzeń. Kobiety musiały opuścić ojczyznę, a kraj, do którego przybyły, również je odrzucił. Przemieszczają się, szukając swojego miejsca. Miejsca, w którym mogą osiedlić się i zakorzenić – żyć. Miejsca, które mogłyby nazwać domem. Proszą o to całymi sobą. I będą o to walczyć. Ten spektakl to ich walka. Bitwa czterech silnych, odważnych i wytrzymałych kobiet” - tak zapowiadany jest spektakl "Migrare".

Przedstawienie będzie można zobaczyć jeszcze w kolejnych dniach festiwalu: w niedzielę (godz. 17.00) na Rynku Głównym w Krakowie oraz w sobotę w na tarnowskim rynku (godz.18.00).