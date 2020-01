Hejterzy zaatakowali Kacperka i jego rodziców. Śmiertelnie chore dziecko proponowali spalić lub utopić

Ostatnio do osób propagujących zbiórkę dołączył prezenter i dziennikarz Filip Chajzer. Tata Kacperka Michał Ryło pisał do niego wiadomość. Wskazując, że pana Filipa i jego maleńkiego synka łączy hejt...

Lisy Michała Ryło do Filipa Chajzera oburzył wiele osób, zaczęli komentować, buntować się przeciwko tak bolesnym słowom. Ale najwłaściwszą reakcją na ten hejt była odpowiedź dziesiątek ludzi wspierających zbiórkę pieniędzy dla Kacperka. Licznik na Siepomaga zaczął kręcić się coraz szybciej. Wpłat przybywa z minuty na minutę. Ludzie dobrego serca chcą wyrównać te złe słowa, których jest znacznie mniej, bo wsparcie i słowa pokrzepienia są przy wielu wpłatach. Do końca zbiórki zostało zaledwie 9 dni. Kacperkowi można pomóc wpłatami. Numery kont i adres wpłat podajemy na końcu.

Cały list Michała Ryło do Flipa Chajzera upubliczniony przez adresata:

"Co może łączyć Pana i mojego 13 miesięcznego Kacperka? Hejt... ludzie atakują Pana za pomaganie innym i bycie sobą, a Kacperka atakują za to, że jest śmiertelnie chory a my rodzice postanowiliśmy o niego walczyć poprzez założenie zbiórki na siepomaga. Na początku zbiórki ataki były sporadyczne, wyzywano Nas od złodziei, którzy chcą oszukać innych na ponad 8 mln zł… Odbieraliśmy telefony w środku nocy i wysłuchiwaliśmy kim jesteśmy, co nam zrobią i gdzie Kacperek powinien leżeć… Im głośniej było o Kacperku w mediach tym ataki były liczniejsze… Dostaliśmy informacje od tych miłych osób na temat możliwości ,,ratowania” Kacperka np. poprzez włożenie i włączenie pieca w Auschwitz, informacje jak zrobić betonowe ,, buciki” i w którym miejscu Wisła jest najgłębsza… Panie Filipie w ostatnim czasie nasiliły się ataki na Pana i wiemy, że Pan doskonale wie, jak ludzie potrafią zniszczyć innych poprzez hejt. Zdajemy sobie sprawę, że nie zwracanie uwagi na hejt jest bardzo trudne ale niech Pan się trzyma i pamięta, że ma Pan wsparcie w tysiącach osób. p.s dziękuję za pomoc dla powstańców. "